入来茉里 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の入来茉里（35）が27日、自身のインスタグラムを更新し、大胆ポーズのショットを披露した。

【写真】「最高です！」…35歳・入来茉里、海辺で大胆よつんばい姿

　海辺で美ボディあらわに、カメラ目線のよつんばい。「9/30 発売の『FLASH』に最新のグラビアが掲載されることになりました」と報告し、「今年も素敵な機会を頂けて感謝です」とつづった。

　デジタル写真集も発売決定を伝え、「まだタイトルも未定の最新情報なのですが
いち早く皆さんにお伝えしたくて私と一緒に写真集のタイトルも内容も楽しみにしてもらえると嬉しいです！」と呼びかけた。

　ファンからは「これだ」「ドキドキする」「めっちゃスタイル良いですね」「最高です！」「本当にありがとうございます」など、多数の声が届いている。