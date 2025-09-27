土壇場で踏み止まった。カーリング混合ダブルスのミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦３日目（２７日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝の第１戦が行われ、松村千秋（中部電力）、谷田康真組が小穴桃里、青木豪組に７―５で勝利。１次リーグを含めた通算成績を１勝２敗とした。

今大会は１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争う構図。松村、谷田組は小穴、青木組に連敗を喫しており、負けたら終わりの一戦だった。それでも「試合を楽しむことをテーマにした」と松村。苦しい展開が続いたものの、最後まで笑顔を貫いた。

４―５で迎えた最終第８エンド（Ｅ）も小穴、青木組ペースで進む。だが、不利な先攻の中でも松村が最終投でナンバー１、２、３の石を確保。対する青木の最終投はミスとなり、３点のスチールに成功して白星をつかみ取った。

試合後の谷田は「勝敗関係なく１勝をとらないと始まらない。最後まで粘り強く戦えた」と振り返り、松村は勝敗を分けた第８Ｅの最終投について「時間はなかったけど、ここだけは決めないといけないと思った。本当に後がなかったので、この試合は『思い切りやるぞ』と。失うものはなかった」と安堵の表情を浮かべた。

残された試合は最大２試合だが「スロースターターだと思う」と笑った松村。松村、谷田組の逆襲がいよいよ始まった。