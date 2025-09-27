東方神起チャンミン、2PMテギョン、KARAギュリら激励のダンサー、白血病と闘病中

ダンサー出身の俳優チャ・ヒョンスンが、白血病と闘病中であることを告白した。

チャ・ヒョンスンは9月27日、自身のSNSに「こんにちは、チャ・ヒョンスンです」と投稿を始めた。

続けて「今年6月初め、救急室に運ばれ、人生が一瞬で止まってしまった。最初は自分自身すら受け入れるのが難しく、誰にも言えなかった」と心境を明かした。

さらに「今は時間が経ち、正直に話す準備ができたと思う。治療を受けながら一日一日を静かに戦っている」と現在の闘病の様子を伝えた。

診断を受ける前には、複数の作品オーディションに合格していたというチャ・ヒョンスンは「必ず克服する。再び舞台やカメラの前に立つその日を切実に待ちながら耐えている」と付け加えた。

ソンミとチャ・スンヒョン

チャ・ヒョンスンは2018年、歌手ソンミのステージにダンサーとして出演し注目を浴びた。その後、Netflixのバラエティ『フィジカル:100』や『脱出おひとり島』などに出演し、昨年からは俳優としても活動を始めている。

チャ・ヒョンスンの闘病の知らせを聞いた俳優オク・テギョンは「どうしたんだ、元気を出して健康な姿で会おう」とエールを送った。KARAのパク・ギュリも「ヒョンスン、きっと乗り越えられるよ。祈っている」とメッセージを伝えた。

東方神起チャンミンとラッパーのBEENZINOも心を寄せた。チャンミンは「あまりに突然で驚いた。体を大事にして健康を取り戻して」と語り、BEENZINOは「治療の過程は大変だと思いますが、強い気持ちで健康を取り戻されることを願います」と伝えた。

このほかホン・ソクチョン、ユ・セユン、ソン・シギョンなど、芸能界の仲間たちが一丸となってチャ・ヒョンスンの回復を祈った。