「甲弩」はなんて読む？ひらがな3文字の岡山県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「甲弩」はなんて読む？

「甲弩」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、3文字の岡山県の地名です。 いったい、「甲弩」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうの」でした。 甲弩は、岡山県笠岡市に位置しています。 そんな甲弩のある笠岡市には、世界で唯一のカブトガニをテーマとした博物館である「笠岡市立カブトガニ博物館」があります。 建物はカブトガニをイメージとした形状をしており、幼生から成体まで、生きたカブトガニを間近に見学することができるそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『笹岡市立カブトガニ博物館』

・『笹岡市観光協会』

ライター Ray WEB編集部