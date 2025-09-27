妻夫木聡＆佐藤浩市「若作り頑張ってます」新日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」20年描く撮影の苦労明かす
【モデルプレス＝2025/09/27】俳優の妻夫木聡と佐藤浩市が、9月27日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。10月12日スタートの同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の撮影の苦労を明かした。
【写真】妻夫木聡「あんぱん」現場に大量差し入れ
「ザ・ロイヤルファミリー」は早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっており、妻夫木は大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治、佐藤は栗須の人生を大きく動かす馬主・山王耕造を演じる。
20年という長期間を描く撮影について、妻夫木は「お互い黒染めしたりしてね。若作り頑張ってますよね」と笑い、佐藤も「はい」と同意。妻夫木は「浩市さん本当は頭真っ白なんですけど今は結構黒染めされてて。毎日撮影終わるたびにシャンプー大変ですよね」と佐藤の撮影後の意外な苦労を明かした。（modelpress編集部）
情報：TBS
