◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

地方競馬の名手が秋のＪＲＡ・Ｇ１開幕を告げるスプリンターズＳの予想を披露した。２７日に放送されたテレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時、ＢＳは２時半）でゲスト出演したのは、金沢競馬で今年６月に地方通産３２００勝を達成した吉原寛人騎手（４１）＝加藤和義厩舎＝。騎手目線から見た本命馬を発表した。

吉原が本命に推したのは、前哨戦のセントウルＳを強烈な末脚で制した（５）カンチェンジュンガ。「前走が本当に評価高くて、人気馬をマークしながら差し切り勝ちを狙ってほしいなと思っております」と前走同様のイメージで勝利を期待していた。

また、番組のＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二も本命馬を披露。前走のアイビスＳＤで重賞３勝目を飾った（１）ピューロマジックを挙げた。昨年のスプリンターズＳではハイペースを飛ばして８着に敗れたが、田中は「（前走は）直線（競馬）って外が有利なんですけど、内枠を引いて後ろの方で控える競馬をして最後差し切ったところに意味がある」と脚質転換に成功した前走のレースぶりから評価を上げたようだ。