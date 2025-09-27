◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、４年ぶり２勝目を狙う片岡尚之（フリー）が１３位で出て８バーディー、１ボギーでこの日最小の６４をマークし、通算１５アンダーで３打差２位に浮上した。

２番、３番で連続バーディーを奪い、３番を落とした直後の４番でバウンスバックした。６つ伸ばして迎えた最終１８番パー５は、第１打を「めちゃくちゃ、てんぷらした」と同組の選手より４０ヤードほど飛ばないミス。それでも、残り２８２ヤードから第２打を３ウッドで「振りちぎったら乗りました」と１５メートルに乗せて２オンに成功し、２パットでバーディーを奪った。

２７歳の片岡は「ショットは今週、全体的にいい感じなのでチャンスは多く作れている。今日はパットが決まってくれている。１ピンぐらいのパットが入ってくれているので、そこが良かった」。平均パットは２０―２１年シーズン１位で、今季も３位（１・７０２６）につけている名手が本領発揮した。

最愛の家族に勝利を届ける。最終日翌日の２９日は、昨年１０月に結婚したタレントの妻・さくらさんの２４歳の誕生日。今大会は会場に来ていないが「優勝したら良い誕生日プレゼントになると思う。月曜日にプレゼントを買いに行こうと思うので、優勝したら、まぁまぁいいのを買えますよね」と笑みを浮かべた。

今年２月に長男・波瑠くんが誕生。最近になってハイハイを始め、会場に来た際は一緒に食事するのが楽しみだ。「今まではストレスがたまるラウンドで、終わってから１人でこもりたくなるタイプだったけど、（コースから）あがってイライラしてても、子どもを抱っこしたら吹き飛びますね」。パパ初Ｖを成し遂げ、まな息子を抱き上げるイメージはできている。

２０２１年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品で初優勝。当時は４打差９位から逆転Ｖを決めたが、今回は３打差で臨む。今季２度目、通算８度目の最終日最終組。「明日は５倍くらい緊張すると思う。絶対にミスは起こるので、カギは際どいパーパットを入れられるか。決められたらバックナインで優勝争いできてるかもしれない」と見据えた。