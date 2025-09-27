◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）

ダートのハンデ重賞は４〜６歳の１４頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗したハンデ５７キロで８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が後方から一気の末脚でゴール前で半馬身差し切って、重賞７度目の挑戦で初制覇を飾った。１８年から東京大賞典を４連覇した半兄オメガパフュームも１８年に制しており、兄弟制覇となった。勝ちタイムは２分４秒８。

混戦の２着争いは９番人気のサイモンザナドゥ（池添謙一騎手）が鼻差で制し、３着は４番人気のジューンアヲニヨシ（西村淳也騎手）だった。３連単は８２万３３８０円の波乱となった。

川田将雅騎手（ジンセイ＝４着）「精神面はいい雰囲気でした。動きが（本来の）出来じゃない感じ。前半も直線もそのぶん。今回出来る走りは精いっぱいしてくれました」

岩田望来騎手（ブライアンセンス＝５着）「いい位置で競馬ができて、前走であれだけの被害を受けたので、どれだけメンタルがやられているかと思っていたんですけど、思った以上にこたえてなかった。年齢的にズブさが出てきて、３、４コーナーでいつも以上に踏む形になった。使って良くなると思います」

武豊騎手（ルクスフロンティア＝６着）「いい位置で流れに乗れて、直線も頑張ってくれました」