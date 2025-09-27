【癒やしMAX】面倒見の良すぎる大型犬、ほっこり3ショットに1700いいね！【ママリ】

面倒見が良い大型犬、癒やされる3ショットに1700いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから(@uni_okara0725)さんが投稿したある写真。わが子と愛犬が仲良くしている姿は、とても尊いですよね。そんな癒やしの写真をご紹介します。

©uni_okara0725

突然同時に甘え出してきた0歳児と豆柴を笑顔で受け入れる心の広いゴールデンレトリバー

仲良く過ごしている様子が伝わって、とてもかわいらしいですよね。それぞれの性格の違いもかい間見えて、なんともほっこりです。



この投稿に「かわいい！」「尊い」などのリプライが寄せられました。豆柴うに&ゴールデンレトリバーおからさんは、YouTubeでも愛犬とわが子の姿を投稿しています。かわいい記録はいずれ時がたっても、何度も見返したいものですね。

「看板猫います」猫喫茶の投稿に8.5万いいね

猫喫茶 ネコブ(@nekobuneko)さんの投稿です。猫好きの方は、猫カフェへ癒やされに通っている方もいるのではないでしょうか。



猫喫茶ネコブさんは「看板猫います」とお店の看板と共に、美しい猫のお写真を投稿して、話題となりました。ほんわかと心が和みますよ。

©nekobuneko

看板猫います😺

すらりとした美しい猫が、猫喫茶ネコブさんの看板に寄り掛かっています。背中の模様も見事で、とても魅力的ですね。お店の一員としてまるで「いらっしゃいませ」と言っているかのような雰囲気が伝わってきます。



この投稿には「美猫の後ろ姿が実に悩ましい」「最高ですね」といったコメントが寄せられていました。お店の看板にそっと寄り添う様子からも、猫と人がともに過ごせる優しい空間が感じられて、ほっと一息つきたくなる場所だと想像できます。看板猫が迎えてくれる猫喫茶、ぜひ一度訪れてみたいものですね。

癒やし満点、猫のおしり「けつようび」に5万いいね

おもち ファミマプリント販売中🐾(@omochiomoching)さんが投稿したある写真。1週間の始まりである月曜日は、ちょっと憂鬱になる方もいるのではないでしょうか？



投稿者・おもち ファミマプリント販売中🐾さんは、「けつようび」というタイトルで、飼い猫のかわいい姿を投稿してくれました。もふもふでふさふさのかわいいおしり。猫ちゃん好きにはたまらない写真のはず。この写真を見れば、月曜日のだるさも吹き飛ぶかも？

©omochiomoching

©omochiomoching

#けつようび



←3ヶ月 3歳→

上が生後3か月、下が3歳の写真だそう。大人の猫になっても、愛らしい後ろ姿はそのままなのですね。癒やし効果絶大の、かわいすぎる後ろ姿です。



この投稿に「幸せなけつようび」「かわいいおしり」などのリプライが寄せられました。今日は何だか憂うつ…そんな日は、こんなかわいいおしりに癒やされてみるのはいかがですか？

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）