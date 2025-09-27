◇MLB ドジャース3-2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)

ドジャースは接戦でマリナーズに勝利。試合後、ミゲル・ロハス選手がこの日リリーフ登板した佐々木朗希投手について語りました。

2度目のリリーフ登板となった佐々木投手は、1回12球を投げて被安打1、2奪三振、無四球、無失点。前回から中1日でのマウンドでしたが、最速は100.1マイル(約161.0キロ)を計測しました。

ロハス選手は佐々木投手について、「朗希が試合に出て自信のある態度を見せているのを見ると本当に新鮮に感じます」と、移籍当初とは違った姿でマウンドに立っていることに喜びのコメント。

「時速100マイルの速球やスプリット、ボールの動き、ゾーンを攻めてしっかりストライクを取ること以上に、彼の持つその態度が大きい。彼はどんな状況でも動じず、その瞬間に臆することなく挑んでいるのが伝わってきます。それがとても心地いいのです」とたたえました。

そして、「我々は朗希のことを応援していますし、彼はアメリカで最初のシーズンを少しでも早く慣れようと、あらゆる努力をしていると感じます。文化の違いもあり簡単なことではありませんが、メジャーでの登板経験は初めてにもかかわらず、現在は落ち着いているようです。彼が今後の試合で投げる姿を見るのが楽しみです」と語り、これから続くポストシーズンの戦いで佐々木投手が活躍することを期待しました。