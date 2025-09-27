ハローキティ×Angel Heart♡大人可愛い第2弾コラボ腕時計発売

腕時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」と人気キャラクター「ハローキティ」が再びコラボ。第2弾となるコラボレーションウォッチは、千鳥格子リボンやクリスタルをあしらった上品で可愛らしいデザインが魅力です。発売は2025年10月17日（金）、価格は税込17,600円。さらに今回はオリジナルショルダーバッグが時計ボックスの代わりに付属し、アクセサリー感覚でも楽しめるコレクション。

上品さと可愛らしさを両立した文字盤

今回登場する『ハローキティ×Angel Heart コラボレーションウォッチ』は、ケースサイズ26㎜の小ぶりな設計。文字盤中央には千鳥格子柄のリボンを配置し、インデックスにはクリスタルを施しました。

秒針にはベビーピンクを取り入れ、大人の女性にも似合う「甘すぎない可愛さ」を演出。さらに裏蓋にはハローキティのお顔を刻印し、さりげない特別感を楽しめます。

高級感あるベルト＆便利なバッグ付き

ベルトにはキルティング加工を施したカーフレザーを使用し、繊細さと高級感を両立。日常使いにも映えるデザインです。

また、付属のオリジナルショルダーバッグはレザーチェーン付きで、スマートフォンやお財布、ポーチも入る実用的なサイズ感。

内ポケット付きで使いやすく、時計ボックス以上の価値を感じさせてくれる特典となっています。

発売日と購入方法をチェック

予約は2025年9月24日（水）より開始、発売日は10月17日（金）。価格は税込17,600円で、品番は「KT26S-BK」。

全国のAngel Heart取り扱い店舗と公式オンラインショップで購入可能です。数量には限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。特設ページでも詳細が公開されています。

大人女子にぴったりの限定ウォッチ♡



ハローキティとAngel Heartが届ける第2弾コラボレーションウォッチは、上品さと可愛らしさを兼ね備えた特別な一本。普段使いはもちろん、ギフトとしても喜ばれるデザインです。

ショルダーバッグ付きの豪華セットは、数量限定だからこそ出会える特別感も魅力。大人女子の毎日に寄り添い、秋冬のコーデをさりげなく格上げしてくれるアイテムです♪