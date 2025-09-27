お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が26日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。父からの遺伝を気にして、今から対策していることを明かした。

粗品は先週の放送で、夜間の頻尿を告白。さらに「喉乾くねん、俺」と打ち明けた上で「これは起きてる時に。異常に。これらが糖尿病のなんか…症状ちゃうか？ 俺、父ちゃん糖尿病やったから、予備軍や。（遺伝的に）50％持ってる。怖い」と亡き父の持病を明かした。続けて「怖い、糖尿とかやったら嫌。喉渇くねん、めっちゃ最近ヤバい。マジでヤバい」と語っていた。

粗品は今週の放送で「糖尿病の方の糖質制限をもう既にしてます。先んじて」と告白した。検査は「まだ行ってない」と明かした上で「おしっこ、夜中に4回起きる。糖尿病。親、糖尿病」と暗い声で語った。

せいや「遺伝なんですか？ 糖尿病って」と聞かれ、粗品は「遺伝が半分。50％とか、40％とか。親が糖尿やったら、糖尿やで」と語った。さらに「病気は遺伝やで。腹立つもんな、父ちゃんに。糖尿の残しやがってって思ってんな、今」と本音を吐露した。

現在、行っている糖質制限は「お茶わんに2杯ぐらいやな、1日に食っていい白米。お茶わん2杯やで？」と明かした。

粗品は昨年9月に体調不良で番組出演を休止。その際の理由として、自身のYouTubeで「初期症状」と告白。「昔からその気はあって。家系的にもとかね。死ぬとかじゃないですよ。付き合って行く系の病気とは言ったんですけど」と説明した上で「病名を言う気はさらさらないな」と断言している。