フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が27日までにインスタグラムを更新。黒水着姿を動画で公開した。

「サブスクはじめました クローズドな空間で、いろいろなことを、ゆる〜くお話しできたらなとおもいます これからよろしくお願いします！」と告知。その上で「酔いそうな動画でごめんなさい笑 お盆に三世代で行った旅行のときの動画です」とつづり、黒水着姿でプールに浮かぶ動画などをアップ。ほっそりとした体でプール内を躍動していた。

岡副の投稿に対し「独身の頃と全く変わってないとしか見えませんけど」「女王様」「とってもセクシーできれいでかわいいです」などと書き込まれていた。

大阪・富田林出身の岡副は大阪桐蔭中・高を経て早大文化構想学部に入学。14年から芸能事務所のスプラウトに所属し、フジテレビ「めざましテレビ アクア」に現役女子大生キャスターとしてレギュラー出演。15年3月に早大卒業後、同末にスプラウトの親会社であるセント・フォースへ移籍した。22年4月6日にレーシングドライバー蒲生尚弥との結婚を発表し、同時に静岡県への移住を公表。昨年5月に第1子女児を出産した。健康的な小麦肌から「黒すぎるキャスター」「黒すぎる女子アナ」とも呼ばれる。