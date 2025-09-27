サングラス＆ハット姿で満面ピース！

人気ベーシストが久しぶりの大相撲観戦の様子を投稿。感動のあまり自身のライブでの写真撮影の解禁も宣言した。

「ご好意で両国国技館なうです。すごいフィジカルすぎて興奮する。じいちゃんが東富士の谷町さんだったので、小さい頃はよく見てたけど、大人になってみるとすごいや。ライブで写真撮る人なんだかなーと思ってだけど、知らない世界見たら写真撮っちゃうわ。もうライブはいつでも撮ってくれて良いわ笑笑」と、大人になって観る久しぶりの大相撲に興奮しきりなのは、ロックバンド「RIZE」のベーシスト、KenKen。国技館の土俵をバックに記念写真におさまっている。

また、ライブで写真を撮る人に不快感があったが、大相撲観戦で考えが変わったことも付け加えている。

Xでは「【今後は俺のこと動画や写真はある程度に好きに撮ってくださいって話】 本当に今までごめんなさい!先に謝る!みんながどんな気持ちで撮ってるかわからなかったんよ。 俺はライブの写真とか動画とか撮られるの嫌だったのよ。本当に苦手やったけど、今日お相撲さま達を見に行って、めっちゃ写真や動画撮りたくなっちゃってさ。 もう、非日常ならいつでも記念に残してください。 あまりにもひどかったブン殴りにいくから節度を持ってよろしくお願いします。 あーーでも目の前で撮られるの嫌だなー、、 撮るなら後方からズームでやってくれ」と、写真撮影時は後方からズーム撮影にして欲しいと要望をつづった。

この投稿に「アーティスト側から 『撮る気持ちが分かりました!』 って、なかなか珍しい発言」「プレイヤーが集中して最高の演奏をしたいから、後方からズームが良いよね!」「めっちゃいいとこで観てますね!!」「うわーーーー最高やんか!!!!!!」などのコメントが寄せられている。 KenKenの父はドラマーのジョニー吉長さん(享年63)=北九州市出身、母はシンガーの金子マリ、兄はRIZEのドラマーで俳優の金子ノブアキ。2024年にポールダンサーのPOPOと結婚した。



