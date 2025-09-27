オフ姿も夫婦にしか見えない!?投稿写真にも感涙…

女優の今田美桜(福岡市出身)がヒロインを務める朝ドラが完結し、放送後にSNSで公開した猊廚箸そろい疆蟾討肪輒椶あつまっている。

今田は「最後までありがとうございました」とNHK連続テレビ小説「あんぱん」が26日に最終回を迎えたことへの感謝の思いをインスタグラムに綴ると、番組ポスターが貼られ猜弔犬伸畆録スタジオの扉ショットと、今田と共演者の北村匠海がクランクアップを祝福するくす玉の下で、万感の笑顔を浮かべる2ショットを公開した。

一方、ヒロイン･のぶ(今田)と幼馴染みで後に夫婦となり最後まで人生を連れ添った嵩役の北村も「いつまでもいつまでも皆様の胸の中であたたかく生き続ける、そんな作品であるとのぶとたかしは喜ぶと思います」との思いとともに撮影現場で過ごす今田と北村のオフショットをインスタグラムで紹介した。

また、別々に投稿したはずの2人のコメントの狡め部分瓩砲眞輒椶。最終回のエンディングで、2人がそろって口にした爐△6文字(句点を含む)でインスタグラムも締めくくられている。

SNS上では「ステキな夫婦に…令和のベストカップルですねー♪」「あんぱん、宝物です」「また、共演してください」「アンパンマンの誕生の道のりにはこんなにも深いお話があったなんて。素敵な作品に出会えて嬉しいです」「寂しすぎるから、おかわりあんぱんしよかな 笑」「最後の柳井ご夫婦2人からの『ほいたらね』でまた大号泣でした」などの声が寄せられている。

朝ドラ「あんぱん」で夫婦役で共演した今田美桜(手前)と北村匠海

(北村のインスタグラム@take_me_1103より)

今田美桜と北村匠海が夫婦役で共演した朝ドラ「あんぱん」

(今田のインスタグラム@imada_mioより)

朝ドラ「あんぱん」で夫婦役で共演した今田美桜(左)と北村匠海

(今田のインスタグラム@imada_mioより)

「あんぱん」は29日から特別編として人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと出演者の座談会を4夜連続で放送する。