　◆明治安田生命J1リーグ第32節　福岡―広島（27日・ベスト電器スタジアム）

　7試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡はGK小畑裕馬が3試合ぶりに先発に復帰。さらにベンチには永石拓海、村上昌謙、菅沼一晃と3人のGKが入った。通常、控えGKは1人だが、故障者や出場停止の選手などがいる状況で異例の陣容となった。5月17日の名古屋戦では村上昌謙が先発し、ベンチに菅沼一晃と永石拓海のGK2人が入ったが、それ以上の異例な陣容となった。

　また、FWナッシム・ベンカリファが8月23日の清水戦以来、約1カ月ぶりにスタメンとなった。

【アビスパ福岡メンバー】
＜スタメン＞
　GK　小畑裕馬
　DF　奈良竜樹
　DF　安藤智哉
　DF　田代雅也
　MF　湯澤聖人
　MF　見木友哉
　MF　橋本悠
　MF　松岡大起
　FW　紺野和也
　FW　ナッシム・ベンカリファ
　FW　名古新太郎
＜控え＞
　GK　永石拓海
　GK　村上昌謙
　GK　菅沼一晃
　DF　小田逸稀
　DF　キム・ムンヒョン
　FW　岩崎悠人
　FW　サニブラウン・ハナン
　FW　前田陽輝
　FW　シャハブ・ザヘディ