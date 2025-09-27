J1アビスパ福岡が超異例の陣容、スタメン、控え計GK4人がエントリー 7試合ぶり白星へ【広島戦スタメン】
◆明治安田生命J1リーグ第32節 福岡―広島（27日・ベスト電器スタジアム）
7試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡はGK小畑裕馬が3試合ぶりに先発に復帰。さらにベンチには永石拓海、村上昌謙、菅沼一晃と3人のGKが入った。通常、控えGKは1人だが、故障者や出場停止の選手などがいる状況で異例の陣容となった。5月17日の名古屋戦では村上昌謙が先発し、ベンチに菅沼一晃と永石拓海のGK2人が入ったが、それ以上の異例な陣容となった。
また、FWナッシム・ベンカリファが8月23日の清水戦以来、約1カ月ぶりにスタメンとなった。
【アビスパ福岡メンバー】
＜スタメン＞
GK 小畑裕馬
DF 奈良竜樹
DF 安藤智哉
DF 田代雅也
MF 湯澤聖人
MF 見木友哉
MF 橋本悠
MF 松岡大起
FW 紺野和也
FW ナッシム・ベンカリファ
FW 名古新太郎
＜控え＞
GK 永石拓海
GK 村上昌謙
GK 菅沼一晃
DF 小田逸稀
DF キム・ムンヒョン
FW 岩崎悠人
FW サニブラウン・ハナン
FW 前田陽輝
FW シャハブ・ザヘディ