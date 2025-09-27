◆明治安田生命J1リーグ第32節 福岡―広島（27日・ベスト電器スタジアム）

7試合ぶりの白星を目指すアビスパ福岡はGK小畑裕馬が3試合ぶりに先発に復帰。さらにベンチには永石拓海、村上昌謙、菅沼一晃と3人のGKが入った。通常、控えGKは1人だが、故障者や出場停止の選手などがいる状況で異例の陣容となった。5月17日の名古屋戦では村上昌謙が先発し、ベンチに菅沼一晃と永石拓海のGK2人が入ったが、それ以上の異例な陣容となった。

また、FWナッシム・ベンカリファが8月23日の清水戦以来、約1カ月ぶりにスタメンとなった。

【アビスパ福岡メンバー】

＜スタメン＞

GK 小畑裕馬

DF 奈良竜樹

DF 安藤智哉

DF 田代雅也

MF 湯澤聖人

MF 見木友哉

MF 橋本悠

MF 松岡大起

FW 紺野和也

FW ナッシム・ベンカリファ

FW 名古新太郎

＜控え＞

GK 永石拓海

GK 村上昌謙

GK 菅沼一晃

DF 小田逸稀

DF キム・ムンヒョン

FW 岩崎悠人

FW サニブラウン・ハナン

FW 前田陽輝

FW シャハブ・ザヘディ