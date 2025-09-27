◆ウエスタン・リーグ ソフトバンク6―9中日（27日、ナゴヤ球場）

ソフトバンクが中日とのシーソーゲームで競り負け、優勝はまたもお預けになった。

引き分け以上で優勝が決まる大一番で、スタメンには中軸に笹川吉康、ダウンズ、山本恵大を起用。26日に実戦復帰した今宮健太は「2番指名打者」で出場し、先発はルーキーの岩崎峻典が務めた。

2回に先制されたものの、4回2死に井上朋也が左中間方向への6号ソロを放って同点。井上は1―1で迎えた6回にも1死一、三塁で走者一掃の勝ち越し三塁打を放った。

直後に3点取られて再逆転を許したが、7回1死一、三塁、笹川の中犠飛で再び同点に。さらにジーター・ダウンズが左中間方向への5号2ランを放った。しかし投手陣が安定せず、8回に三つの押し出しを含む5失点で再び逆転を許した。

1軍もパ・リーグ制覇に王手を懸け、同日狄道勠疝ゾ，硫椎柔があったが、この日は実現しなかった。2軍は28日の中日との最終戦で勝つか引き分け、または中止になれば3年連続16度目（前身の南海時代を含む）のウエスタン・リーグ優勝となる。

ウエスタン・リーグの優勝チームは、10月4日のファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で、イースタン・リーグ優勝の巨人と対戦する。