神谷そら、吉本ここねら6人が首位の大混戦 安田祐香は予選落ち
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。2週連続優勝を狙う神谷そら、吉本ここね、三ヶ島かな、穴井詩、工藤遥加、後藤未有の6人がトータル4アンダー・首位タイに並ぶ大混戦となっている。
トータル3アンダー・7位タイに尾関彩美悠、全美貞（韓国）、ルーキーの徳永歩。トータル2アンダー・10位タイには桑木志帆、菅楓華ら6人が続いた。2週前の「日本女子プロ」を制した金澤志奈は、カットライン上のトータル3オーバー・42位タイで決勝に進出した。昨年覇者の安田祐香、今季3勝の佐久間朱莉、注目ルーキーの青木香奈子らはトータル4オーバー・51位タイで予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：神谷そら（-4）1位：吉本ここね（-4）1位：三ヶ島かな（-4）1位：穴井詩（-4）1位：工藤遥加（-4）1位：後藤未有（-4）7位：尾関彩美悠（-3）7位：徳永歩（-3）7位：全美貞（-3）10位：桑木志帆（-2）10位：菅楓華（-2）ほか4人
