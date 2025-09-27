あいのり・桃、人間ドック再検査に 卵巣がD判定「腫れてるかもしれないので再検査来てくださいって」
恋愛バラエティ『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が27日までに、自身のブログを更新。母親が受けた脳神経外科の検査結果についてや、自身の人間ドックでの再検査判定があることを明かした。
【写真】「心配してたら…」母とのラインのやりとりを公開した桃
25日、桃は「お母さんの脳神経外科の検査結果…！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「心配していたお母さんの脳、今日が病院の予約の日で、心配してたらラインがきました」と切り出し、「大丈夫だったみたい」と検査結果を報告。「お母さん、どっちかというと元々低血圧だから、血圧高いのは心配だけど…とにかく今は一安心だ…！！」と安堵の思いをつづった。
桃によると、母は少し前にサウナで倒れ救急搬送されていたといい「本当に心配だった…」「この時もすごく怒った」と回顧。母が「薬もサプリも飲んでません」と話していたそうだが、「絶対飲んだ方がいいよね…？？すっぽん小町、送りつけようかな…」とユーモア交じりにコメントした。
さらに桃自身も「この前人間ドックで卵巣がD判定で、腫れてるかもしれないので再検査来てください、って言われてたのにまだ行けてない…」と告白。母の体調を心配しながらも、自身の健康にも課題を抱えていることを明かし、ブログを締めくくった。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男、22年5月5日に第2子次男を出産した。
