女優の鈴木砂羽（53）が27日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。新年会に自宅で吐血したエピソードを明かした。

村上ショージが「意外なんですけど、美容に関しては凄いですが、ちょっと飲んだくれて失敗しちゃう？」と質問。岡村隆史が「お酒は飲まれんの？」と確認すると、鈴木は「はい。お酒大好きです。（今もずっと）お酒ばっか飲んでる」と話した。

ショージが「トマトジュースやと思ったら、なんか。吐血して。血ぃ出てきて？」と情報を暴露。鈴木は「ああ、新年会かなんかに行って、お酒飽きてきちゃったから、レッドアイっていうビールとトマトジュースで割るカクテルをがぶがぶ飲んで。でおうち帰ってきたんだけど、さすがにちょっと気持ち悪い、“飲み過ぎたわ”“吐いちゃおうかな”と思って。そうしたら楽になるしなと思って、自分で突っ込んで、うぇーって吐いて。“わあ、出た出た、レッドアイ全部出たわ”とか、“はあ、スッキリしたわ”と思ったんだけど、まだ出ちゃうかなと思って。またトイレで吐いたら、白い便器がなんかばーって赤くなって。“え、ちょっと待って。さっきのレッドアイみたいな感じじゃないよ”と思ってよく見て、ちょっと便器触ったら“血！”って。“血だったんだ。死ぬ！”って思って。“あたしもう死ぬんだわ”と思って」と苦笑した。

それで、診察を受けたという鈴木。「“ああ、これはね。新橋のサラリーマンしかならないやつだよ”って言うんですよ。“新橋のサラリーマンしかならない、って何ですか？”って言ったら、「マロリー・ワイス症候群」って言って、吐いた時に吐しゃ物で弁が縦にスパーンって切れちゃう。だから吐いた瞬間にここが切れた。“それは新橋のサラリーマンしかならないよ、君”って言われて。“どういうこと？”っていう」と笑った。

岡村は「それからはそんなに飲んでらっしゃいませんもんね？」と確認すると、「うーん」と鈴木。岡村は「全然、こりてないなあ」とツッコんだ。