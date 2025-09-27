新潟の民放アナ、渡航困難な国の大統領と貴重な“2ショット” 高橋泉アナ「肖像画が出迎えてくれました」
新潟テレビ21（UX）の高橋泉アナウンサー（※高＝はしごだか）が、27日までに自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博での貴重ショットを公開した。
【写真】UX高橋泉アナとトルクメニスタン大統領の“2ショット”
高橋アナは、トルクメニスタン館を訪れ、セルダル・ベルディムハメドフ大統領の肖像と“2ショット”。
「万博のパビリオンで個人的に惹かれたトルクメニスタン 大統領の肖像画が出迎えてくれました」と報告し、「入国が難しく謎のベールに包まれた国だからこそ興味深かったです」と満喫ぶりをつづった。
トルクメニスタンの展示は非常に珍しいことから、今回の万博でも注目を集めているパビリオンの一つ。なかでも、大統領の肖像は話題。ファンからは「かわいい〜」とコメントが届いている。
