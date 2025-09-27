2児の母・山田花子、息子たち絶賛の“手作り”夜ごはんを披露 食事ショットに「栄養満点」「おいしそう」「長男さん、旦那様にそっくりですね」の声
お笑い芸人の山田花子（50）が24日、「母褒められる」と題し自身のブログを更新。長男（13）、次男（9）に「絶賛されました」という、手作りの夜ごはんを披露した。
【写真】「おいしそう」「長男さん、旦那様にそっくりですね」山田花子の手料理／食事を楽しむ長男＆次男
この日のメニューは「タコライス」と「人参しりしり」。今年、中学生になった長男の希望で「別皿スタイル」に盛り付けたことを明かし、おぼんに並ぶ料理や楽しそうに食事をする息子たちの写真をアップした。
投稿の文末では「お肉料理だと何でも褒めてくれる息子たちです」とちゃめっ気たっぷりに“オチ”で締めたが、おいしそうに食べる子どもたちの反応は本物だろう。
コメント欄には「花ちゃんのタコライス、おいしそうです」「ママ、絶対においしいと思いますよ」「彩もキレイで栄養満点」「息子くんたちに喜ばれる晩ごはんが作れて、うれしかったですね」「お母さんと子どもたち、関係性バッチリだねー」「お兄ちゃんパパさんに似て来ましたね」「長男さん、旦那様にそっくりですね」など、さまざまな声が寄せられている。
山田は2010年5月にトランペット奏者・福島正紀氏と結婚。12年6月に長男、16年5月に次男を出産した。
