薬丸裕英、ハワイの自宅でカフェタイム「妻とおやつ」 石川秀美さんと“まったり”夫婦時間を満喫
タレントの薬丸裕英（59）が27日、「自宅CAFE」と題し、自身のブログを更新。ハワイの自宅でカフェタイムを楽しむ様子を披露した。
【写真】「妻とおやつ」ハワイ自宅での“まったり”カフェタイムの様子を披露した薬丸裕英
現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている薬丸。この日は「Hawaii」「自宅スイーツ 妻とおやつ」とつづり、妻で元アイドルの石川秀美さんとまったりとした夫婦時間を楽しんだ。
投稿では、コーヒーと4種のスイーツが盛られたお皿の写真と、青空と海が広がる絶景ショットを披露。海を望む自宅であることがうかがい知れる。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。
【写真】「妻とおやつ」ハワイ自宅での“まったり”カフェタイムの様子を披露した薬丸裕英
現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている薬丸。この日は「Hawaii」「自宅スイーツ 妻とおやつ」とつづり、妻で元アイドルの石川秀美さんとまったりとした夫婦時間を楽しんだ。
投稿では、コーヒーと4種のスイーツが盛られたお皿の写真と、青空と海が広がる絶景ショットを披露。海を望む自宅であることがうかがい知れる。
薬丸と石川さんは1990年に結婚。夫妻の間には3男2女が誕生している。