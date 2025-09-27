◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）

ダートのハンデ重賞は４〜６歳の１４頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗したハンデ５７キロで８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が後方から一気の末脚でゴール前で半馬身差し切って、重賞７度目の挑戦で初制覇を飾った。１８年から東京大賞典を４連覇した半兄オメガパフュームも１８年に制しており、兄弟制覇となった。勝ちタイムは２分４秒８。

混戦の２着争いは９番人気のサイモンザナドゥ（池添謙一騎手）が鼻差で制し、３着は４番人気のジューンアヲニヨシ（西村淳也騎手）だった。３連単は８２万３３８０円の波乱となった。

坂井瑠星騎手（タイトニット＝８着）「返し馬から動き切れていない感じでした。いつもより脚が使えませんでした。使って良くなると思います」

西塚洸二騎手（エナハツホ＝９着）「５２キロで頑張ったと思います。距離はあって良かったと思います。悪くない競馬でしたが届かなかったですね」

田口貫太騎手（タイセイドレフォン＝１０着）「この馬なりに走ってくれています。重賞でメンバーが強かったなか頑張ってくれました」

ジョアン・モレイラ騎手（メイプルリッジ＝１１着）「テンションが高かったですが、返し馬で落ち着いてくれました。最初のスピードに乗るのが遅くて、いつも通り後ろのポジションになりました。砂をかぶって気にしていたのが大きかったですね」

松若風馬騎手（ラインオブソウル＝１２着）「使ってきているのでちょっと硬さがありました。いつもならもう少し脚を使えますが、今日は脚が上がってしまいました」

吉村誠之助騎手（グーデンドラーク＝１３着）「形があまり良くなかったです」

菱田裕二騎手（ホウオウプロサンゲ＝１４着）「自分の競馬に徹しました」