ヤクルトの川端慎吾選手が27日、今季限りでの現役引退を表明しました。

37歳の川端選手は、2006年に市和歌山商高(現市和歌山高)から高校生ドラフト3巡目で入団。優れたバットコントロールで2015年に首位打者と最多安打を獲得し、21年の日本シリーズでは第6戦で決勝打を放つなど、チームに大きく貢献。近年は代打の切り札としてプレーし、今季はこれまで1軍出場はなし。2軍戦で75試合に出場して打率.241、2本塁打、19打点の成績でした。プロ20年の37歳は、通算1326試合、打率.293、1099安打を記録しています。

引退の経緯について、川端選手は「9月の10日くらいに球団の方からそういう話があって、悩んで悩んで、なかなか決断することができなかったが、時間が経つにつれて少しずつ落ち着いて冷静に考えられるようになった。この辺で身を引くのが一番ベストなんじゃないかと思えるようになってきたので、つい最近なんですけど決断しました」と話し、「山あり谷ありというか、いいときも悪いときもたくさんあったし、優勝もさせてもらったし、タイトルも、日本一も。その中でたくさん怪我をしたし腰の手術も2度、全て自分の財産になっていると思う」と振り返りました。

決断には「1年間怪我せずファームでしたけど野球ができたのでその部分が大きかった。なかなか諦めがつかなくて、まだ体が動くのになと」と話し、「僕自身がなかなか決断することができずに、遅くなってしまった。進退がどうなるか、気にかけてくれた人がたくさんいると思う。遅くなったこと、申し訳ありませんでしたと伝えたいと思います」とファンへの思いを口にしました。

続けて「今日、明日と2日間、監督(高津臣吾監督)から連絡をいただきまして『最後一緒に戦ってくれないか』と言われましたので、僕も『ぜひ、よろしくお願いします』と。2日間(1軍で)打席に立たせてもらえるので、最後に大きな歓声をいただけたら、うれしいなと思います」と話し、27日の広島戦、28日の巨人戦に出場すると明かしました。

また川端選手のプロ通算安打数は『1099』。残り1本で1100安打に届くことについて「あと1本打ちたいです。あと2試合出るので、何とか1本打ちたい」と意気込みました。

会見後には、中村悠平選手や山田哲人選手、古賀優大選手、内山壮真選手ら自主トレをともにするメンバーがサプライズで登場。涙をみせ、花束を受け取りました。