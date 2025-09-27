漫才コンビ「オール阪神・巨人」が27日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」にゲスト出演。旧知の同期、明石家さんま（70）の秘話を語った。

巨人は「こんなオモロイやつと勝負せなあかんのか」と若手時代からその非凡さを痛感したと告白。阪神は、さんまと同じマンションの上下に住んでいたといい、「いつも起こしに行く役やったんです」と明かした。

「朝早い番組が入っても行かないんです。（MBSラジオ）“ありがとう浜村淳です”にゲストで呼ばれてるのに。浜村さんが“きょうもさんまさんは来てくれません”って終わる。だから、会社から“明日ゲストやから、絶対に起こして”って言われた」と阪神。部屋に行くと、「起こしに来てくれたんか。コーヒー飲むか」と迎えてくれたという。

「コーヒー作ってくれて、“大丈夫、大丈夫！”って。“行ってくださいよ？起こしましたよ”って言うて、一緒にコーヒーも飲んで、完璧に服も着て、起きてるんですよ」。阪神はさんまの様子に安心しつつも「そしたら頼んますよ」と念を押して退室。「部屋に帰ってラジオ聴いてたら、また“さんまさん今日も来てません”って！」とまさかのお知らせが。再び起こしに行くと、「ごめんごめん、このまま寝てもうたんや〜」とさんまは話したという。「結局、1回も行ったことなかったんちゃいます？」と回想し、笑わせていた。