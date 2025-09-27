女子プロレスのスターダムは27日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2025 Sep」が行われた。メインでワールド・オブ・スターダム王者・上谷沙弥とSTRONG女子王者のAZMが激突。23分9秒、旋回式スタークラッシャーからの片エビ固めで2冠に輝いた。

序盤はお互いに激しくやり合う。上谷が場外戦を仕掛けて、椅子攻撃、エルボー合戦。扉にAZMを激突させるなど優位に展開。リングに戻るとAZMが反撃し、コーナーに上ってのフットスタンプで上谷を痛めつける。お互いに攻守が入れ替わる激しい戦い。23分9秒、上谷が膝を突き上げてからの旋回式スタークラッシャーからの片エビ固めで勝利した。

2本のベルトを獲った上谷は「ベルトって凄い重たいな。でも沙弥さまはまだまだ成し遂げなきゃいけないことがいっぱいあるからここでお前に止められるわけには行かないんだよ」と敗れたAZMに厳しく言い放った。これにAZMは「AZMがお前を超えなきゃいけないんだ。ずっとお前がトップのまんまのスターダムなんか面白くねえんだ。絶対に上谷から勝つのはこのAZMだから待っとけよ」と強気に言い返す。上谷は「止められるもんなら止めてみろ」と2本のベルトを誇らしげに見せつけた。AZMに代わって5★STA覇者の渡辺桃が登場。2本のベルトへの挑戦を表明する。

渡辺は「次、11月3日の大田区総合体育館でいいよな？」と大田区大会での2冠戦を勝手に決めた。最後は上谷は「今年に入ってずっとたくさんの人にプロレスを見てもらうと言い続けて、その夢がきのう（TBS系放送のラヴィットで生放送されて）かなって、まだまださらに沙弥様はこれからさらなる目標、お前らを東京ドームまで連れて行ってやるよ」」と壮大の夢を語っていた。