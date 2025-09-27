七五三のお祝い、決めた？4000円相当の「お子さま御膳」が無料になるプランを＜ホテル日航立川 東京＞で発見！

ホテル日航立川 東京の1階にあるレストラン「All Day Dining 紗灯」では、2025年10月1日から11月30日まで、七五三のお祝いシーンにぴったりの「七五三お祝いプラン」を販売します。

七五三お祝いプランは予約必須

今年も「七五三お祝いプラン」が登場します。

大人の食事は、メインディッシュに黒毛和牛を使った「洋食コース」と、季節の会席料理をベースに祝いの席に合うように華やかに仕立てた「お祝い会席」の2種類から選べます。

子どもの食事は、赤飯など縁起物のほか、海老フライや唐揚げなど子どもに人気のメニューを取り揃えた「お子様御膳」です。

また、対象の大人4人分以上の洋食コースまたは会席料理の注文で、4000円相当のお子様御膳が1人にプレゼントされる、家族そろっての利用でお得になる特典も要チェックです。

七五三お祝いプランは、10月1日から11月30日まで。3日前までの予約が必要です。

提供時間は、ランチが11時30分から14時30分（土・日・祝日は15時まで）、ディナーが17時30分から21時。

大人メニュー

・洋食コース 1人1万2000円

アミューズ／オードブル／スープ／魚料理／肉料理／デザート

・お祝い会席 1人1万2000円

前菜／お椀／お造り／焼物／炊合せ／強肴／御食事／御食後

子どもメニュー

・お子様御膳 通常4000円

いくらおろし和え／海老フライ／鶏唐揚げ／フライドポテト／玉子焼き／焼魚／ミニハンバーグ／烏賊焼売／サラダ添え／蟹甲羅グラタン／お造り二種盛り合わせ／赤飯／味噌椀／プチデザート／ジュース1杯

詳細は公式サイトの特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部