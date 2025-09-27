心配していると…


全員個性派!? それぞれに見どころ（？）のある家族の話／えむふじんがあらわれた！ 家族で初めての大学受験（1）

長男の大学受験を経て強くなる家族たちの絆とは。

ライブドア公式ブロガーとしても活躍する漫画家・えむふじんさんが運営するブログ「えむふじんがあらわれた」で連載され、多くの読者から続きが早く読みたいと注目を集めたのが、長男・えむおさんの大学受験のお話です。

長女・えむこさんと次女・えむみさんも中学受験をしてきましたが、今回は家族として初めての大学受験。夫であるえむしさんと共に長男を支え、さらには妹たちのサポートもあり、家族の絆がさらに強くなっていくエピソードが盛りだくさんだったんだとか。

笑いと感動と驚きが詰まった日常にほんのり彩りを加えた、えむふじんさんのおうちのエピソードをご紹介します。

※本記事はえむふじん著の書籍『えむふじんがあらわれた！ 家族で初めての大学受験』から一部抜粋・編集しました。

■お兄ちゃんだから頑張れた大学受験 自己採点は声でわかる

あれでわかるん!?


ガチで報われた…


■お兄ちゃんだから頑張れた大学受験 欲しいのは結果

私大を落としてしまった


別の大学考えなきゃ


ここからさらに数日後


■お兄ちゃんだから頑張れた大学受験 僕の家

結果わからんのに怖くて


塾講師してもいいって思ってる？


終わったら「家に帰ってこれる」ね


著＝えむふじん／『えむふじんがあらわれた！ 家族で初めての大学受験』