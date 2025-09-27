■「お揃いみてみたい」「ニコニコインタビュー答えててかわいい」「あべちゃんに朝の番組でぜひ来てみてほしい」

【動画・写真】渡辺翔太が「阿部くんに同じものをあげたい」と語るインタビュー／ミラノ・空港でのトッズコーデ①～③

ファッションプレス公式SNSにて、渡辺翔太のインタビュー動画が公開された。渡辺はミラノで開催の『TOD’S（トッズ）2026年春夏コレクション』に参加した。

今回公開されたのはその時のインタビュー動画。

渡辺はインタビューで茶色の“パシュミー”というレザージャケットを羽織り、「レザーなのに軽いんですよ」とジャケットの着心地を明かした。

続けて、「朝の情報番組をがんばっている阿部くんに同じものをあげたいなと思います。たまにはスーツじゃなくてレザージャケットで情報番組に出てもらいたいなって。」と、同じアイテムをメンバーの阿部亮平へのプレゼントしたいとも回答。

ファンからは「お揃いみてみたい」「ニコニコインタビュー答えててかわいい」「あべちゃんに朝の番組でぜひ来てみてほしい」などの声があがっている。

なお渡辺は別の投稿でもトッズコーデを披露している。