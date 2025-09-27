女子プロレスのスターダムは27日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2025 Sep」が行われた。

前IWGP女子王者の朱里は稲葉ともかと宿敵Sareeeと伊藤薫とタッグで対戦した。Sareeeと朱里が先発するも、あっさり交代。2度目の対戦では激しくやり合う、投げっぱなしジャーマンをともに繰り出したり、エルボー、張り手と両者の意地がぶつかり合う。8分52秒、Sareeeが稲葉を裏投げからの片エビ固めで勝利した。

勝ったSareeeはベルトを手にマイクを持つと朱里を批判。「なんか、このIWGPのベルト、スターダムでは私しか取り返せないみたいな記事を読んだけど、このベルト狙ってるの？」と挑発する。これに朱里は「自分だけが取り返せないとは言ってません」と反論。「コンディションはバッチリ。素晴らしい試合をするために肘の手術をして復活してきました」とアピールすると1639人の超満員の館内から歓声が巻き起こった。

面白くないSareeeは「はっきり言わせてもらいたいんだけど、今の朱里に復帰して舞台とかなんか決まっちゃって、そんなやつに負ける気なんかこれっぽちないんだよ」と痛いところを突く発言。朱里は「しっかりそのベルト取り返してやるから。待ってろよ」とベルト奪取に燃えていた。