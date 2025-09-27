ホラン千秋、自身の手作り弁当に対する“アンチ”の声に宣戦布告「慰謝料を取りにいきます！」
タレントのホラン千秋（36）が、27日放送のTBS系バラエティー番組『コレっていくらとれますか？』に出演。自身の弁当を批判する声に“宣戦布告”した
【写真】茶色いけど美味しそう！過去にホランがインスタに投稿した”手作り”弁当
番組では誰にでも起こりうる身近なトラブルをVTRで紹介。さまざま問題に対して、「いったい慰謝料はいくらとれるのか？」ということをクイズ形式で解説した。
さまざま問題がクイズとなる中、「料理にケチをつける」がテーマに。番組に出演した弁護士によると、思いやりのない発言はその積み重ねによって精神的苦痛につながるとして、慰謝料につながる危険がある行為だと指摘した。
これにホランは「『料理へただな』って、私の“茶色い”弁当の写真を見てってののしってくるタレントの皆さん。気をつけてください。慰謝料を取りにいきます！」と宣言。続けて「電波に乗せて私のお弁当下げるやつら。見てろ！片っ端からとってやります」と絶叫した。
【写真】茶色いけど美味しそう！過去にホランがインスタに投稿した”手作り”弁当
番組では誰にでも起こりうる身近なトラブルをVTRで紹介。さまざま問題に対して、「いったい慰謝料はいくらとれるのか？」ということをクイズ形式で解説した。
さまざま問題がクイズとなる中、「料理にケチをつける」がテーマに。番組に出演した弁護士によると、思いやりのない発言はその積み重ねによって精神的苦痛につながるとして、慰謝料につながる危険がある行為だと指摘した。
これにホランは「『料理へただな』って、私の“茶色い”弁当の写真を見てってののしってくるタレントの皆さん。気をつけてください。慰謝料を取りにいきます！」と宣言。続けて「電波に乗せて私のお弁当下げるやつら。見てろ！片っ端からとってやります」と絶叫した。