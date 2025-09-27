脳腫瘍と診断されたことを公表したロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢（55）が27日、地元・神奈川県秦野市で行われた「秦野たばこ祭」に参加した。

今月8日に脳腫瘍を公表以降、初の公の場。「真矢コール」が鳴り響く中、右手に杖を持ち、車椅子で登場した。

真矢は8日に自身のSNSで、めまいで転倒後に立てなくなり、医療機関で検査を受けたところ脳腫瘍と診断されたことを公表。2020年には大腸がんのステージ4を宣告され、これまで7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を受けながらライブ活動を続けてきたことも明かした。

この日、お神輿パレードに出る神輿の1台には、「快復祈願 真矢」と書かれた護摩札がつけられた。また、来場したファンに、地元のお菓子と直筆サイン入りのポストカードをプレゼントした。

真矢は「地元で一番大きいお祭りの秦野たばこ祭は、幼い頃から欠かさずに参加してきました。6歳の頃からバチを握り自分のドラムのルーツにもなってます。LUNA SEA のスケジュールが決まる前にこの2日間は毎年空けてもらうようにしているくらいです笑

それくらい、とにかくお祭りが一番好きなんです、大事なんです」と熱い思いを吐露。

「特に2023年よりはだのふるさと大使に就任してからは、祭囃子を後世に残したいという想いで『秦野祭囃し社中』を結成して、お祭りを更に盛り上げられるよう活動もしてきました。今年は体調を崩してしまいましたが、どうしても秦野たばこ祭だけは、 例年とは違う状況にはなりますが少しでも参加したかったので無理を言って参加しました。参加している皆さんは秦野たばこ祭を思う存分楽しんでもらえたらと思ってます」とコメントした。