こんな戦い、見ている方も身が持たないほどだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合では、1試合で1度出れば珍しいと言えるような高打点のアガリが続出。なんと試合の平均打点が1万327点と“1万点超え”を達成するという事態にまで発展した。

【映像】平均打点が1万点超え！トップになった園田の過激なアガリ

とにかく高打点のアガリが出まくった。象徴的だったのは中盤から終盤にかけてだ。東4局、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）は対子が4組という配牌をもらうと、そこから次々と暗刻を作り上げ、11巡目に一・五万のシャンポン待ちでテンパイ。2巡後に一万を引いて、役満・四暗刻の3万2000点をゲットした。

その2局後、今度はU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が魅せた。八万と東が暗刻、南が対子という極端な配牌をもらうと、1枚だった白を2枚重ねて暗刻にし、さらに一万が対子になったところで、一万と南のシャンポン待ちで、これまたツモリ四暗刻の状態に。結果は白鳥から南がこぼれ、ダブ南・混一色・対々和・三暗刻・白の倍満・1万6000点を成就させた。

まだ止まらない。南3局は親番だった赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の出番だ。第1ツモの時点で面子が3つというスピード感のある手牌をもらうと、わずか4巡目でリーチ。10巡目に8筒でツモアガリすると、3枚持っていた7筒が裏ドラに化けリーチ・ツモ・一盃口・裏ドラ3の親跳満・1万8000点で、一躍トップ目に躍り出た。

最終的にはこの親跳満が決め手となり、園田がトップを取ったが、試合後のスコアを振り返ると、平均打点は実に1万327点という高さ。今シーズンは裏ドラが3枚乗る“裏3”が頻出し、さらに役満も2度飛び出すなとインフレ化が進んでいるが、この後どこまで高打点の戦いが続くのか。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

