◇MLB パドレス7−4ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ペトコ・パーク)

パドレスはフェルナンド・タティスJr.選手が4回に豪快な第24号逆転満塁弾を放ち、5回2失点のダルビッシュ有投手が5勝目を手にしました。

先発したダルビッシュ投手は、初回と3回にソロ本塁打を被弾。2点を追うパドレスは4回、3連打で1点を返すと、2アウト満塁の場面でタティスJr.選手が打席に入ります。8球粘った末、フルカウントからザック・ゲーレン投手が投じた95.3マイル（約153キロ）の直球を強振し、左中間スタンド2階席へ逆転満塁ホームランを放ったタティスJr.選手。スイング後すぐにバットを離して確信歩きを見せ、本拠地のペトコ・パークは大歓声に包まれました。

タティスJr.選手の一発で逆転に成功したパドレスは、その後もリードを守りきって勝利。ダルビッシュ投手は5回79球を投げて被安打6、奪三振4、与四球2、2失点で今季5勝目を飾りました。

勝利を決めたタティスJr.選手の満塁弾に、SNS上では「ほんとにさ、この男どこまでかっこいいねん」「ダルの援護ありがとうございます、タティス様」「もう全動作がかっこいい」など喜びのコメントが上がっています。

地区2位のチームはすでにポストシーズン進出が決定。シーズンは残り2試合となっています。