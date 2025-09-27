無地より“チェック柄”がいいかも！【GU】羽織るだけで即おしゃれ♡「秋ジャケット」

秋らしくなったら、大人コーデに取り入れたいのがジャケット。ワンランク上の着こなしを目指すなら、秋冬トレンドのチェック柄に注目してみて。【GU（ジーユー）】から登場したチェック柄ジャケットは、きちんと感がありながらゆったりとしたシルエットでこなれ見えが狙えるので、ぜひワードローブに迎えて。

きちんと感とカジュアルさを両立したジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

トレンド感のあるチェック柄が、旬の着こなしに導いてくれるジャケット。ブラウンとダークグレーというシックな色展開です。公式サイトには「ほどよくゆとりのあるリラックスシルエット」とあり、きれい見えしながらも楽に着られそうです。センタープレス入りのパンツできれいめに、ワイドジーンズでカジュアルに。あらゆるコーデを楽しめます。

キャミソールと合わせて上品なコーデに

秋のはじめは、スタッフのKumikoさんのようにキャミソールを合わせて着こなしてみて。デコルテラインが美しく見え、ほんのりと色っぽさをまとったコーデに。ジャケットの袖を通さず肩に掛ければ、こなれた雰囲気を醸し出せそう。フェザーキャミやブラウンのバッグなど秋を意識したアイテム選びが、シャレ見えのカギになります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M