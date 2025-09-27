大阪・毎日放送（ＭＢＳ）は２７日、同局内で「秋の改編発表記者会見」を開き、同局制作のアニメ「ダンダダン」や「大阪・関西万博」でのドローン使用における行政手続き不備問題について説明した。

８月８日に放送された「ダンダダン」の劇中歌「Ｈｕｎｔｉｎｇ Ｓｏｕｌ」について、ロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが自身のＳＮＳで「何これ、ＸＪＡＰＡＮに聞こえない？」と指摘していた。

同局総合編成部長の八木航平氏は「ＹＯＳＨＩＫＩさん側からのお話を頂戴したのは、もちろん事実でございます。それに対しまして弊社含めまして制作委員会といわれている組織体が、しっかりとＹＯＳＨＩＫＩさん側と向き合って、お話をさせていただいて、お互いの状況を理解した」と釈明し、問題となっていたシーンについて「（カットするといったことには）現在は（なっていない）」と報告した。

ほかに同局は４月、大阪・関西万博で行った「１万人の第九 ＥＸＰＯ２０２５」で撮影のため使用したドローンに関し、必要な行政手続きに不備があり、撮影スタッフ３人が「航空法違反容疑」で書類送検されていた。

八木氏は「われわれ編成の立場として、同じ会社の一員として、この件については、重く受け止めている」とコメントした。

詳細について同局広報は２６日、「国交省への「飛行計画の通報」の手続きを行っていませんでした。今後、再発防止のために、社内においてドローンに関する規則の周知を徹底するとともに、社内のチェック体制の強化に取り組んでまいります」と発表。

大阪府は「２０２５年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例」を制定している。

「当社としては本件条例（「博覧会協会の同意を得た上で、公安委員会へ通報することにより、博覧会会場の上空において小型無人機等の飛行を行うことができる」）に基づくすべての必要な手続きを行いました」と補足していた。