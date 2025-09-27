注目の“日本一のサークル美女”候補 Y大学・山本ひなかさん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/27】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回はY大学・山本ひなか（やまもと・ひなか）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：Y大学
出身地：山口県
誕生日：6月15日
趣味：アニメ鑑賞＆グッズ集め、エレクトーン
特技：メロディーの耳コピ、即興アナウンサー風中継（一人三役できます！）
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
「アナウンサーを夢のまま終わらせない」ためにも何か行動を起こさなきゃと思ったからです。アナウンサーという仕事に興味を持ったのは中学生の時。放送部に所属し校内放送や行事の司会をしたり、コンテストに出場したりするうちに、楽しさややりがいを感じアナウンサーを夢見るようになりました。大学2年生になった今、自信のなさから、狭き門であるアナウンサーを目指していると周りの人に言えず、ずっと心の中にしまっていました。しかし「夢を諦めたくない！何も行動しないで後悔したくない！」という思いの方が強く、勇気を出して参加しました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
人見知りを克服したくて、いろんな世代の方とコミュニケーションを取るようにしています！例えばSHOWROOM配信では初めて来てくださった方にも自分から声をかけるようにしています。はじめは緊張して、敬語ばかりの堅苦しい配信でしたが、今ではみんなで笑い合ったり、悩みを相談するほど打ち解けました！今でもまだ緊張する場面もありますが、配信を通していろんな方とお話しすることの楽しさを知ったので、これからどんどん磨きをかけ、成長していきたいです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは声です。リスナーの方からは『心に寄り添った話し方』『明るくて元気をもらえる』『透き通っていて聞き取りやすい』とよく言っていただきます。これらの強みを生かして、初めての方にも親しみを感じていただけるような配信を心がけたいです。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
地元山口県のアナウンサーになって、今までお世話になった方々に恩返ししたいです。災害など危険から命を守るための情報はもちろん、山口県に住み続けたい、山口県に帰って来たいと思っていただけるような情報も発信していきたいです。また現在、AIがニュースを読むことができる時代になりつつありますが、そんな時代でも「このアナウンサーが言うなら信頼できる」と思っていただけるような人になり、私だからこそ伝えられることを大切にしていきたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
就活が始まった時に、「1年前あんなにミスコン頑張ってたんだから、私も就活頑張らなきゃ」とか、「1年前こんなにすごいことにチャレンジできたんだから、私なら絶対できる」と1年後の自分にエールを送れるよう、今できることを精一杯していきたいです！ファイナルに行き憧れのドレスを着て、いつも暖かい言葉や嬉しくなるような言葉をかけ応援してくださる皆様に、感謝の気持ちをお伝えしたいです！
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
