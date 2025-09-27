大人が着こなしやすい！ 人気ショップの別注で見つける、品のあるスポーティアイテム

定番となったスポーティなアイテム。少し派手で若く見えそう、となかなか手が出せない大人もいるかもしれません。人気ショップでは落ち着いたデザインのスポーティなアイテムを数多く別注しています。デイリーに着こなしやすいスポーティなウェアをピックアップ。

【ロンハーマン】セットアップでも単品でも活躍する【ハーレー】のジャケット＆パンツ

「別注Jaket」\31,900、「別注Pants」\25,300ともに【ハーレー】

セットアップも楽しめる【ロンハーマン】が【ハーレー】に別注したスポーティなジャケットとパンツ。

袖にボリュームを持たせたジャケットは、裾にドローストリングを通し、丈のバランスが調整しやすい。

シルエットにこだわったパンツには、メッシュ裏地にすることでラインを拾いすぎず、寒い季節にも風を通しすぎない仕様に。裾は絞れるため、様々なシューズやトップスに合わせたスタイリングが可楽しめます。

【ファーストハンド】きれいめな素材で上品にアレンジしたフーディー

「ダンボール ZIPフーディ」各\24,200【アメリカーナ】※2025年10月上旬発売予定

立体的なフォルムにこだわり、【アメリカーナ】で人気の「ZIPフーディー」をハリ感のあるダンボール素材で別注。スウェットよりもフラットできれいな質感が上品さを演出し、胸元に同色であしらわれたロゴ刺しゅうがさりげないアクセントに。広めに開いたネックラインが鎖骨を美しく見せて抜け感を生み、ダブルジップでスタイリングの幅が広がります。

【RHC ロンハーマン】温かみのあるニットで紡がれる【デミー バイ デミリー】のカプセルコレクション

「OAKLEE SWEATER」各\39,600、「NOA PANTS」各\42,900※ともに2025年9月20日発売予定

「MILEY POLO SWETER」\36,300※2025年9月20日発売予定

すべてのアイテムでコーディネートが組めるように構成されたラインナップは、ブランドでは珍しいフルジップカーディガン、すっきり見えながらリラクシーにはけることに定評のあるニットパンツ、ボタンの数やシルエット、素材と細部までこだわったポロセーターの3型。カラーは【RHC ロンハーマン】のシーズンカラーのキーカラーのライトグレー、チャコールグレー、ライトパープルの3色を揃えています。

【シップス】スウェットプルオーバーは、さりげないラインがスポーティな雰囲気を加味

「SINGLE TIPPED SWEAT」\18,700【フレッドペリー ✕ シップス】

ポロシャツ「M2シングルティップ」を、【シップス】がスウェットのプルオーバーで別注。程よいアクセントになっている袖と襟裏のリブに施したティップラインと、同色の胸元の刺しゅうが別注仕様。低速で空気を含みながら編み上げられた、あずま裏毛を使用しているため、目が揃ったきれいな表面で、上品に着用できます。

【アーバンリサーチ】体に沿う柔らかな素材感が魅力のスポーティなナイロンバッグ

「BASQUE M SLD」\18,700【ノマディス】

【ノマディス】の「バスク」に、2024年春夏シーズンに登場した取り外し可能なショルダーストラップをプラスした「バスクエムショルダー」。ロゴが織り込まれたジャガードのショルダーストラップは、デザインのアクセントに。大容量サイズながらも柔らかな底板を使用し、荷物を入れると丸みのあるシルエットに変化し、優しく体にフィットします。前面にはスナップボタン付きのポケット、両サイドにはスピンドル付きのポケットがあり収納力も抜群。ダークブラウンは【アーバンリサーチ】でしか手に入らない別注カラー。

デイリーに取り入れやすい、さりげなくスポーティなデザインばかり。ぜひワードローブに加えてみて。

※価格はすべて税込みです