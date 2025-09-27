注目の“日本一可愛い新入生”候補 成城大学・石川奈和さん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/27】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、成城大学・石川奈和（いしかわ・なお）さんのインタビュー。
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：成城大学
出身地：東京都
誕生日：2月10日
趣味：カフェ巡り、お菓子作り、歌を歌う
特技：表情管理、絵を描く、テニス
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
元々コンテストには興味があったのですが、母の友人に新入生だけのミスコンがあるから出てみたらと勧められて、今しかないと思い挑戦しました！
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
毎日写真を撮り、それを見て自分に似合うメイク・髪色などを分析しています！また、お洒落をする事が好きなので、様々な系統のファッションやヘアメイクにも挑戦しています！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
いつもにこにこ笑顔なところです！ その時に見える八重歯がチャームポイントです。沢山のリスナーさんに褒めていただいてからチャームポイントになりました！また、声が大きくて通りやすいのもアピールポイントの1つです。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
皆さんを自然に笑顔にできる、元気になれるようなアナウンサーになりたいです。画面からこちらが一方的に話すわけですが、アナウンサーという枠にこだわらず、色々な立場で問いかけたり共感したりでき、安心感を感じていただける人でありたいと思っています。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
配信やSNSを通してもっと沢山の方と出会い、私の事を知ってもらいたいです！私の好意に好感を持ってもらい、応援したいなと思ってもらえるよう魅力のある人になりたいと思っています。応援してくれる皆さんと喜びを分かち合いたいので、最後まで諦めずにグランプリ獲得を目指して頑張ります！！！
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
◆石川奈和（いしかわ・なお）さんプロフィール
◆「フレキャン」石川奈和さんにインタビュー
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
