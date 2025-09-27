ロックバンド「MOSHIMO（もしも）」がこのほど、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。2025年12月23日のライブをもって、無期限で活動休止することを発表した。



【写真】意外？誠実？まさかの理由で活動休止を発表した岩淵

公式アカウントでは「この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日（火）Zepp Shinjuku公演を持ちまして 無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました」と発表。「突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と知らせた。併せて「この度、岩淵紗貴の入籍が決まりました事をご報告させていただきます」とボーカル・ギターの岩淵の入籍も発表した。



また「これまでMOSHIMOは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました」とこれまでの曲調を紹介。その上で「結婚に伴い『その歌を歌い続けるのは、今の私では辻褄が合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりMOSHIMOと自分と向き合って、新しいMOSHIMOとしてまたみんなとライブを楽しみたい』と感じるようになりました」とし、「活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです」と、岩淵の中で、バンドの曲調と私生活のギャップが生まれたことが活動休止の大きな理由であると知らせた。



この公式発表の後、岩淵本人も自身のXを更新。直筆とみられる文書で「今のMOSHIMOの世界観だと自分の中で辻褄が合わず、全力でライブに臨めないので今回メンバーに相談して活動休止というかたちをたせてもらいました」と改めて活動休止の理由を説明した。このタイミングで結婚したことについては「人生の分岐点に立ち バタバタ過ごす日々を受け止めて、協力してくれる彼と今後過ごして行こう！と決めました」と説明した。



MOSHIMOは4人組ロックバンド。メンバーはボーカル・ギターの岩淵紗貴、ギターの一瀬貴之、ベースの岡田典之、ドラムの高島一航。



（よろず～ニュース編集部）