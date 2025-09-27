ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さん（55）が27日、神奈川県・秦野市で行われた『第78回秦野たばこ祭』に出席。8日に脳腫瘍と診断されたことを明かして以来、初の公の場となり、メディアに向けて文書でコメントを発表しました。

文書で真矢さんは「地元で一番大きいお祭りの秦野たばこ祭は、幼い頃から欠かさずに参加してきました。6歳の頃からバチを握り自分のドラムのルーツにもなってます。LUNA SEAのスケジュールが決まる前にこの2日間は毎年空けてもらうようにしているくらいです笑」とコメント。

今回、出席したことについて「今年は体調を崩してしまいましたが、どうしても秦野たばこ祭だけは、例年とは違う状況にはなりますが少しでも参加したかったので無理を言って参加しました」と思いをつづっています。

真矢さんは午後4時ごろ、車椅子に乗って会場へ。ファンと集合写真を撮影しました。

真矢さんは8日、公式サイトで「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と、報告していました。

また、真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断されたことを公表していて、7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブに参加していたことを明かしていました。

【以下、コメント全文】

地元で一番大きいお祭りの秦野たばこ祭は、幼い頃から欠かさずに参加してきました。6歳の頃からバチを握り自分のドラムのルーツにもなってます。

LUNA SEAのスケジュールが決まる前にこの2日間は毎年空けてもらうようにしているくらいです笑

それくらい、とにかくお祭りが一番好きなんです、大事なんです。特に2023年よりはだのふるさと大使に就任してからは、祭囃子を後世 に残したいという想いで「秦野祭囃し社中」を結成して、お祭りを更に盛り上げられるよう活動もしてきました。

今年は体調を崩してしまいましたが、どうしても秦野たばこ祭だけは、例年とは違う状況にはなりますが少しでも参加したかったので無理を言って参加しました。

参加している皆さんは秦野たばこ祭を思う存分楽しんでもらえたらと思ってます。

真矢