タレントの三田寛子（59）が27日、自身のインスタグラムを更新。三男で歌舞伎俳優の中村歌之助の24歳誕生日を祝う2ショットを披露した。

「三男歌之助が今月10日に24歳になりました」と書き出すと、バースデープレートを手にしたTシャツ姿の歌之助と自身の2ショットをアップ。

「彼とは2度パリへ」「パリと言えば思い出すのが 1歳の歌之助を連れて来た23年前 将来この子が目の前のオペラ座で歌舞伎をやれる日が来たらいいなぁと眺めながら」と回顧した。

さらに「2度目は上の子達の歌舞伎に忙しすぎて ひとり遊びばかりさせていたから 思い切って小学校卒業記念に#母子旅行 リュックで身軽に出発したのに 買い物して荷物が増え ここでスーツケースを調達 買ってすぐエスカレーターで落っことして新品なのに傷だらけ 受け止めてくれた時の彼の顔が忘れられない その時のトランクが最後の写真で今も大活躍中」とつづった。

三田の投稿に、フォロワーからは「息子さんお誕生日おめでとうございます 素敵な誕生日をお過ごし下さい」「姉兄弟 こんなに可愛い女の子とハンサムな男の子が」「歌之助さんは小さい時に2度もパリにいらっしゃったのですね！彼のセンスの良さはそのあたりに原点が！？」といった反響が寄せられている。