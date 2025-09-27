「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）

８番人気の伏兵ホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田）が、直線を豪快な差し脚で突き抜け重賞初制覇を果たした。ゲートを五分に切ると、最後方をじっくり追走。徐々に気持ちを乗せながら差を詰めると、直線ではいつの間にか馬群の中へ。メンバー最速の上がり３Ｆ３６秒４の脚を繰り出すと、ゴール前でライバルたちを一気にとらえた。２着に９番人気のサイモンザナドゥ、３着に４番人気のジューンアヲニヨシが入った。勝ちタイムは２分４秒８（良）。３連単は８２万３３８０円と波乱の決着となった。

殊勲の岩田康は左手で力強くガッツポーズ。「前回はすごく暑かったですが、今回は涼しくなっていて馬も元気でした。距離も２０００メートルで前半は流れていたので、ハマるかなと思って、直線にかけました。直線でばらけるまで待っていましたが、いい脚で差し切ってくれました。ずっと乗せてもらっていたので、やっと重賞を一つ勝つことができた、という思いでガッツポーズがでました」と喜びをかみしめた。

半兄が東京大賞典４連覇などダート重賞戦線で活躍したオメガパフューム。１８年にこのレースで重賞初制覇を飾っており、兄弟制覇となった。「この勝利でもっともっとこれから飛躍できるように」と兄に続く大舞台での活躍を期待した。