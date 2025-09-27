桐島ローランド、元愛車の35年前のスズキ“名車”と再会 ハードな乗り味に矢作兼「これで山行けって言われたら、不安だわ…」
フォトグラファー・3DCGエバンジェリストの桐島ローランド（57）が、きょう27日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。桐島の人生とともに寄り添ってきた“愛車”を振り返る。
【最新番組カット】武骨でかっこいい…桐島ローランドの“元愛車”35年前のスズキ“名車”の全貌
桐島の愛車遍歴は、実に多彩。2002年に結婚してからは、ファミリーカーも購入し、家族でカーライフを楽しんだようだ。メルセデス・ベンツ『G55 AMG」、トヨタ『ハイエース』など、その多くが、実用的なクルマ。撮影機材を積めることも一つの理由だが、レジャーも楽しむ桐島らしいチョイスだ。
番組には、そんな愛車のなかから“趣味カー”として大活躍した車が登場。1990年に登場した同車は、全車インタークーラーターボを搭載した高性能エンジンを装備。幅広いユーザーを獲得し、驚くほどの販売台数を記録した1台だ。
番組には、桐島の当時の愛車と同じようにカスタムされた同車が登場。“山遊び”や、モンゴルでラリーに出場するなど思い出深く、4000キロ以上を走破した過酷なレースの裏話も明かす。試乗では、そのハードな乗り味に、矢作は「これで山行けって言われたら、不安だわ…」と思わず本音がポロリ。
