片岡愛之助、B′z稲葉浩志との“貴重”2ショットが話題 家族ぐるみの交友関係も明かす「御夫妻と私達夫婦4人で」
歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が26日、アメーバオフィシャルブログを更新。京都・南座で上演された歌舞伎版『ルパン三世 流白浪燦星』が全日程を完売で終えたことに感謝し、ロックバンド「B'z」の稲葉浩志（61）との2ショットを公開し、ファンから話題を呼んでいる。
【写真】オフ感！B'z稲葉浩志との2ショットを公開した片岡愛之助
この日、愛之助は「ルパン歌舞伎（祝）第2弾新作決定！！！！」と題したブログを更新。絵文字を交えながら「南座『流白浪燦星』初日より本日千穐楽まで全日完売!!!!!!有難う御座いました」と報告し、千穐楽の舞台を満員で締めくくれたことに感謝の気持ちをつづった。
また、「この前稲葉さん御夫妻と私達夫婦、4人で食事した時に絶対行きたいと言って下さり」と稲葉との交友関係を明かすとともに、「朝から御夫妻で新幹線で来て下さいました お忙しいの、本当に嬉しかったです」と喜びながら、楽屋で撮影した稲葉と笑顔で寄り添う2ショットを公開。「劇中B'zさんのネタ多くてすみません^_^ 稲葉さんもめちゃくちゃ楽しんでくれました」と舞台裏のエピソードも披露。「稲葉さん有難う御座いました。また、東京で」と感謝を述べた。
そしてファン待望の発表として「皆様から再演希望のお声の多い中、再演では無く、新作を演らせて頂きまぁす」と宣言。新作は2026年3月に新橋演舞場、4月に御園座、9月に南座、そして2027年2月に博多座で上演されると告知した。
さらに、兵庫県豊岡市の永楽館で9月30日に初日を迎える新作にも触れ、「あの『国宝』の聖地巡礼にもなっている、喜久雄と俊介の楽屋に使われていた所です。永楽館も有難い事に既に全日完売です。明日から全力で稽古頑張ります」と意気込みをつづった。
この投稿にファンからは「千穐楽おめでとうございます」「凄いカンパニーで、感激、そして、楽しかったです♪」「次は永楽館でお待ち申し上げます」「楽しみ」「第二弾!!待ち遠しい」や、「貴重〜！」「B'zも好きなので貴重なお話と2ショット見れて嬉しい」「素敵すぎます」などの声が寄せられている。
