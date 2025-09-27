◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）

ダートのハンデ重賞は４〜６歳の１４頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗したハンデ５７キロで８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が後方から一気の末脚でゴール前で半馬身差し切って、重賞７度目の挑戦で初制覇を飾った。１８年から東京大賞典を４連覇した半兄オメガパフュームも１８年に制しており、兄弟制覇となった。勝ちタイムは２分４秒８。

混戦の２着争いは９番人気のサイモンザナドゥ（池添謙一騎手）が鼻差で制し、３着は４番人気のジューンアヲニヨシ（西村淳也騎手）だった。３連単は８２万３３８０円の波乱となった。

池添謙一騎手（サイモンザナドゥ＝２着）「スタートは得意な方ではないけど、普通に出てくれて位置取れて折り合いも付いた。ポジションを取りながらレースを進められた。（直線では）ステッキに応えて反応してくれて、前の馬をかわしたら勝てると思ったけど、外から一完歩かわされた。まだ緩いから、これからよくなると思います」