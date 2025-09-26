¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥½¡Ù¥¥ã¥¹¥È¼ç±é¡ªÂç¿Í¤ÎÎø°¦¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¡ÙÇÛ¿®³«»Ï
¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾ÞÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥Æ¥Ã¥É¡¦¥é¥Ã¥½¡§ÇËÅ·¹Ó¥³¡¼¥Á¤¬¤æ¤¯¡Ù¡Ë¤È¥¤¥â¡¼¥¸¥§¥ó¡¦¥×¡¼¥Ä¡Ê¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡Ù¡Ø28 ½µ¸å¡Ä¡Ù¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëApple Original Films¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¡Ù¤¬¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êApple TV+¤Ë¤ÆÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£Âç¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆApple¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Apple T ¡Ä
±Ç²è¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¡Ù³µÍ×¡õ¤¢¤é¤¹¤¸
¡È±¿Ì¿¡É¤Ø¤Î³ëÆ£¤ËÍÉ¤ì¤ëÃË½÷¤Î»Ñ¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¯ËÜºî¡£Âç³Ø»þÂå¤ò¡È¿ÆÍ§¡É¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¤È¥í¡¼¥é¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¤Ï¡È¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¿ÇÃÇ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤È·è¤á¤¿¥í¡¼¥é¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«Á÷¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥é¤Ï¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ò±¿Ì¿¤Î¿Í¡Ó¤È·ëº§¡¢»Ò¶¡¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢²¿Ç¯¤â¤Î´Ö¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÆ³«¤ò½Å¤Í¤ë2¿Í¡£¥í¡¼¥é¤Î·ëº§À¸³è¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¤Ë¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Ö¤â¤·°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¡×¤È´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥é¤ÎÊì¤ÎÁòµ·¤ÇºÆ³«¤·¤¿»þ¡¢¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤Ï¿´¤¬µá¤á¤ë¿Í¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
µÓËÜ¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¥¨¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥é¡¼¡Ù¡Ë¡¢´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢MRCÀ½ºî¤Ë¤è¤ëApple Original Film¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢Ryder Picture Company¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥¤¥À¡¼¡õ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º&¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
Apple Original Films¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¡¼¡Ù¤Ï¡¢Apple TV+¤Ë¤Æ9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
