世界中を恐怖に陥れた大ヒットを再解釈…映画『ゆりかごを揺らす手』がディズニープラスで配信

Disney+(ディズニープラス)のスターにて、20世紀スタジオによる心理スリラー『ゆりかごを揺らす手』を11月19日(水)より独占配信することが決定。さらに、執拗な復讐心を燃やすベビーシッターが家庭をゆっくりと壊していく様子が描かれた予告編と、注目のキービジュアルが公開された。

【2025年10月】Disney+（ディズニープラス）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧 Disney+（ディズニープラス）で2025年10月に配信開 … 【2025年10月】Disney+（ディズニープラス）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

執拗な復讐心に燃えるベビーシッターが家庭を壊していく『ゆりかごを揺らす手』

『ゆりかごを揺らす手』は、1992年に大ヒットを記録したカーティス・ハンソン監督による心理スリラー映画。母親になる機会を奪われた女性がベビーシッターとして家族に入り込み、復讐劇を繰り広げる衝撃的な展開は大きな話題を呼び、家庭という身近なテーマだけに、観客に強い現実味のある恐怖を与えた。

そしてこの度、20世紀スタジオが再解釈し、現代的なひねりを加えた2025年版『ゆりかごを揺らす手』で、さらなる恐怖とともに蘇る――。

映画『ゆりかごを揺らす手』キャスト・スタッフ

主人公ケイトリン・モラレス役はメアリー・エリザベス・ウィンステッド（『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』『スター・ウォーズ：アソーカ』）が、復讐心を燃やすベビーシッターのポリー役は、ホラー界のミューズとの呼び声も高いマイカ・モンロー（『イット・フォローズ』『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』）が演じる。監督を務めるのは、これまで多くのホラーやスリラー作品を手掛け、トライベッカ映画祭やトリノ映画祭で受賞経験を持つミシェル・ガルサ・セルベラ。

その他、ラウル・カスティロ（『スマイル2』）、マーティン・スター（『スパイダーマン:ホームカミング』）、ミレイア・ベガ（『アメリカン・ホラー・ストーリー』）、リキ・リンドホーム（『ウェンズデー』）、シャノン・コクラン（『ザ・リング』）が出演。脚本は1992年版のアマンダ・シルバーによる脚本をもとに、マイカ・ブルームバーグが手掛ける。

プロデューサーはマイケル・シェーファー（『オデッセイ』）、マイク・ラロッカ（『21ブリッジ』）、テッド・フィールド（『カクテル』）。製作総指揮にはマイケル・ナポリエロ、マリア・フリスク、セス・ウィリアム・マイヤーが名を連ねている。

映画『ゆりかごを揺らす手』予告編

同時に解禁された予告編では、郊外の高級住宅街に暮らす母親ケイトリン・モラレス（メアリー・エリザベス・ウィンステッド）が、娘のベビーシッターとしてポリー（マイカ・モンロー）を雇う様子から始まる。

最初は愛情深く、子どもに接していたポリーだったが、ある時からその笑顔が消え、泣いている子どもを無視したまま、虚ろな表情で遠くを見つめるようになる。やがて、ケイトリンのドレスを勝手に着たり、就寝中の夫婦をドアの隙間から覗き見たりと、ポリーの奇行は次第にエスカレート。

不信感を募らせるケイトリンをよそに、ポリーは静かに「ここはもう私の家」と呟き、じわじわと家庭を乗っ取っていく――狂気が恐怖へと静かに変わっていく、緊迫感あふれる映像となっている。

映画『ゆりかごを揺らす手』配信日

現実味のある物語で世界中に恐怖を与えた大ヒット作の2025年版『ゆりかごを揺らす手』は11月19日（水）よりディズニープラスのスターで独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.