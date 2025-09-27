タレントのいとうあさこ（５５）が２６日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に出演。自身の人生最大の決断を明かした。

いとうと長年の交友関係にあるお笑いタレント・カンニング竹山に話を聞いてきたというＭＣの藤ヶ谷太輔に「竹山さんも言っていいかわからないと言葉をつけていましたけど、その彼を選ぶのか夢を選ぶのかっていう…」と話を振ると、いとうは「いい女っぽいでしょー」と笑った。

４０代でブレイクする前に「３９歳まで長くお付き合いしていた方がいた」という恋人がいたという。交際は約１０年にわたり、結婚の話も「当然出た」と振り返った。しかし「なんか今じゃない。３８歳の時でしたけど、ネタ作ったり、テレビの仕事こそなかったけどライブとかの仕事をしていたので、とにかく今はそっちのことを考える余裕もないとなったら、向こうが『じゃあ、もう…』となった」と告白。結局「決断は自分がした」と別れを選択したという。

これにＭＣの笑福亭鶴瓶は「テレビでそんなの言うたことないやろ」と話しかけると、いとうは「１回もないんじゃないかな」と語った。